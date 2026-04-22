22日10時現在の日経平均株価は前日比121.71円（0.21％）高の5万9470.88円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は257、値下がりは1278、変わらずは34と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を238.14円押し上げている。次いでアドテスト が217.22円、キオクシア が43.18円、ＴＤＫ が24.64円、中外薬 が15.39円と続く。 マイナス寄与度は116.66円の押し下げでフ