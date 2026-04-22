3月末に日本テレビを退社したフリーアナウンサーの岩田絵里奈（30）が、21日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）にフリーになって初めて出演。MCを務めていた『シューイチ』を卒業したばかりにもかかわらず、同番組のメインMC・中山秀征と早くも共演した。【写真】「気まずい」かつての共演者とスタジオで撮影に応じた岩田絵里奈アナ番組の冒頭、MCの明石家さんまから「きょうの出演はフリーやね