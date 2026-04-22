timeleszの菊池風磨（31）が、喉の不調により一定期間活動を休止することが22日、所属事務所「STARTO ENTERTAINMENT」の公式サイトで発表された。数週間の休養期間を設け、治療に専念する。【写真】楽しそう！逞しい腕チラリな菊池風磨サイトでは「このたび、弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます」と伝えた。続