第1作の発売から15周年を迎えた、三上延氏による、シリーズ累計850万部突破の大ベストセラー『ビブリア古書堂の事件手帖』が、2027年にTVアニメ化されることが決定した。解禁に伴い、主人公・篠川栞子が古書堂内で読書をしている姿が描かれた印象的なティザービジュアル、作品の雰囲気を感じさせるアニメ本編映像使用のティザーPVを公開となった。【画像】公開された『ビブリア古書堂の事件手帖』ティザーPV作品の世界観を感じ