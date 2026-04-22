ヒップホップグループ・nobodyknows+が、8年ぶりの新曲となる「ファイラゲーン」を配信リリースした。【動画】nobodyknows+「ココロオドル」THE FIRST TAKEよりYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』での代表曲「ココロオドル」の一発撮りパフォーマンスが7000万回再生を超え、再注目されているnobodyknows+。新曲「ファイラゲーン」は、2017年12月にリリースしたアルバム『THE FIVE WAYS』収録曲以来、同グループにとって約8年