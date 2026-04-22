世界的人気シリーズ「スター・ウォーズ」の最新映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日、日米同時公開）の日本語吹替版予告が解禁となった。マンダロリアン役の阪口周平の続投に加え、新たに登場するキャラクターを内田雄馬（ロッタ役）、山寺宏一（ヒューゴー役）、駒塚由衣（ウォード大佐役）らが担当することが明らかになった。【動画】日本語吹替版予告「親子の絆」編2019年の『スカイウ