7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演する映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）において主演の高橋恭平とヒロイン・高橋ひかる（※高＝はしごだか）が演じる、山口くんと皐の胸キュン必至の新場面写真が公開された。【動画】高橋恭平＆高橋ひかる＆岩瀬洋志がボケ＆ツッコミ連発原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイ