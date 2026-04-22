アメリカのトランプ大統領は、アメリカ軍が拿捕したイランの貨物船に「中国からの贈り物が積まれていた」と述べ、イランへ供与される兵器を輸送していた可能性を示唆しました。トランプ大統領「きのう拿捕した船にあまり良くない物が積まれていた。中国からの贈り物だろう。少し驚いた」トランプ大統領は21日、CNBCテレビの番組に電話で出演し、アメリカ軍がイランの港湾への船の出入りの封鎖措置をめぐり、拿捕したイランの大型貨