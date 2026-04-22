アニメ制作会社のツインエンジンは、4月29日より漫画作品6本（連載2作品・読み切り4作品）を各種電子書籍ストアにて順次配信することを発表した。また、配信に先立ち、本日より各作品の試し読みページを公開した。【画像】アニメ化しそう！ツインエンジンが配信する漫画6作品同社は、アニメ制作へとつながるオリジナルIPの創出を目指し、企画開発に取り組んできた。今回の配信は、今夏に予定している漫画事業の本格展開に向け