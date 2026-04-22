7人組グループ・Travis Japanの松田元太が、25日から放送されるUHA味覚糖のハードグミ『忍者めし』の新CM「忍者めし合唱団：忍者めしだけ篇」「忍者めし合唱団：お好きですか？篇」に出演する。公式サイトでは22日午前10時から公開される。【動画】『忍者めし』新CMで松田元太がシュール展開＆愛を告白今回の新CMでは、これまでのダンスシリーズとは異なり、松田が直立した状態で登場。合唱団に扮した現代忍者の中心に佇み、絶