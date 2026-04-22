ABEMAの恋愛リアリティショー『ラブパワーキングダム2』で見せた、等身大かつ小悪魔的な魅力が注目を集め、今回BUMPオリジナルショートドラマ『あなたが嫌い 〜女の欲望と嫉妬の渦〜』（22日より配信開始）で主演を務める永尾まりや。夜の街・歌舞伎町で圧倒的な実力を誇るナンバーワンホステス・椿を演じた。これまでも多くの作品で多彩な表情を見せてきた永尾が、リアルな感情を乗せて挑んだ本作の裏側を語った。【場面写真】N