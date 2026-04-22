プルデンシャル生命保険のロゴマーク営業社員による顧客からの金銭詐取を巡りプルデンシャル生命保険は22日、1月に顧客の相談窓口を設置して以降、新たな被害の疑いがある顧客からの申し出が約700件寄せられたと明らかにした。グループのジブラルタ生命保険に関するものが約70件含まれるという。午後3時からプルデンシャル生命の得丸博充社長らが東京都内で記者会見し、詳しく説明する。新規保険販売の自粛期間を、5月から180