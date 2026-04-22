◇プロ野球セ・リーグ広島2−1ヤクルト(21日、マツダスタジアム)広島はヤクルトに接戦で勝利。勝利に貢献したベテラン2人がお立ち台でファンをわかせました。首位ヤクルトを本拠地に迎えた一戦。4回、1死1、2塁から5番の秋山翔吾選手がライトへのタイムリーで先制。なおも続く好機で今季初スタメンの野間峻祥選手が犠牲フライで、吉村貢司郎投手から2点を奪いました。秋山選手は7球、野間選手は9球粘っての一打でした。秋山選手