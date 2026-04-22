◇インターリーグホワイトソックス-ダイヤモンドバックス（2026年4月21日フェニックス）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）は、21日（日本時間22日）のダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場する。過去3試合で今季2度目の3戦連発をマークし、打率は22試合で．208も、本塁打は8まで伸ばした。同3試合では12打数5安打、3本塁打、7打点と「無双状態」だ。ベナブル監督も「非常に価値のある選手と最初から