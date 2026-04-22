STARTO ENTERTAINMENTは22日、公式サイトなどでtimelesz菊池風磨（31）がのどの不調で一定期間、活動を休止すると発表した。発表では「喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました。医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました」と報告。「休養期間中は治療に専念し、一日も早