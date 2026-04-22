「龍玄とし」名義でソロ活動中のX JAPANのボーカルToshlが22日までにXを更新。横浜スタジアムでのライブが不開催となったことについて言及した。龍玄とし（Toshl）は21日、DeNA−阪神戦のスペシャルゲストとして試合前のミニライブとセレモニアルピッチを行った。試合後には「BULE☆LIGHT LIVE（ブルーライトライブ）」が予定されており、午後9時40分までに試合終了すればライブ決行だった。他球場より15分早い、午後5時45分の試合