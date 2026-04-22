Image: Grateful Import こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。刃物はメンテナンス命だとは、頭では分かっているんです。でも、簡単に綺麗に研げるわけではないから、つい敬遠してしまいがちなんですよね。しかし、職人の勘を「構造」で代替するギミック感あふれる道具があるとしたらどうでしょう。今回は、面倒な家事を没頭できる趣味へと変えるシャ