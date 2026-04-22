【トロピコ 7】 2026年発売予定 Kalypso Media Japanは、2026年に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Steam、Epic Games、Microsoft Store）用独裁国家運営シミュレーション「トロピコ 7」の最新ティザー映像を公開した。本作はXbox Game Pass UltimateおよびPC Game Passにも対応する。 本映像では、プレーヤーが“楽園の支配