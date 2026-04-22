DeNAの勝又温史が6試合連続安打プロ野球のDeNAは21日、本拠地で阪神に16-9で勝利した。「7番・左翼」で先発出場した勝又温史外野手は4打数3安打4打点の猛打賞で快勝に貢献。戦力外も経験した苦労人の活躍にファンは感激している。5回に勝ち越しのセンター前タイムリーを放った勝又。7回には2点タイムリー、8回にもセンター方向に適時打を放った。両軍合計28本のヒットが出た一戦でチームに勢いを与えた。スポーツチャンネル