インスタグラム更新バレーボールSVリーグ女子の野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）が21日、自身のインスタグラムを更新。ファッション誌への登場を報告し、モデル顔負けの写真を投稿するとファンの間に反響が広がった。魅力が溢れ出た。茶色のノースリーブトップスにデニムのワイドパンツを合わせた野中。右手にはバレーボールシューズを持ち、傍らにはバレーボールが置かれている。試合中の気迫あふれる表情とは対照的な、洗練さ