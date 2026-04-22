後任には三浦文丈コーチが就任し、本日22日より指揮を執るJ2のジュビロ磐田は4月22日、志垣良監督との契約を同日付で解除したと発表した。後任には三浦文丈コーチが就任し、本日より指揮を執る。福岡県出身で現在45歳の志垣氏は、イギリスでの指導者経験を経て、名古屋グランパスの通訳やコーチを歴任。その後、ガイナーレ鳥取のコーチやジュビロ磐田のユースコーチ、シンガポールの年代別代表監督などを務めた。2022年からは