記事ポイント50年の臨床経験をもとに開発された特許取得セルフケアツール「ヒーリングハンズ(R)」が改良版として登場導電性の向上と突起部の破断防止対策強化により、EMSや美容器との併用時の使い勝手と耐久性を高めた仕様標準M型1本入り、長さ28cm、重さ300g、本体ゴールドメッキ仕様でマザーマッサージ鍼灸治療室にて販売マザーマッサージ鍼灸治療室は、特許取得セルフケアツール「ヒーリングハンズ(R)」の改良版を発売します。