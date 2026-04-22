タレントの新山千春（４５）が、再婚した夫との２ショットを披露した。２２日までにインスタグラムを更新し、「ＹｏｕＴｕｂｅコラボ撮影終わりでわたしたち夫婦の写真を素敵カメラで撮影してくださったのは中尾明慶さん」と俳優の中尾明慶が撮ったという写真を掲載。「フィルムのエモい写真を笑顔で撮影してくれる姿も現像してくださった優しさにも夫婦で感動した日でした！」と喜び、「撮影してくださる中尾さんを撮影せ