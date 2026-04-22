記事ポイントFuji Swimming Clubがベトナム・ハノイ市で日本式水泳指導法の現地研修を2026年3月から5月に実施研修では安全性を最優先にした指導法や段階的な泳力向上プログラム、溺水防止の視点を体系的に提供今後は研修で育成した指導者による日本式水泳指導法を取り入れたクラス展開を予定エスアンドエフがベトナムで展開するFuji Swimming Clubは、ハノイ市で日本式水泳指導法に関する現地研修を開始しました。対象はハノイでス