元フィギュアスケーターでタレントの高橋成美（34）が、21日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）に出演。祖母の職業を明かした。【写真】“りくりゅう”にメッセージを送った高橋成美この日は「タメになる習い事発表会SP」と題してトークを展開。高橋は「経験した習い事」として、太極拳、バレエ、ピアノ、ダンス、表情トレーニング、ランニングなど15個を挙げていた。共演者が、習字の習い事