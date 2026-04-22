元ＮＨＫの武田真一アナウンサーが２２日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」で、本番２分前にニセ警察官を名乗る詐欺電話がかかってきたことを明かした。この日はニセ警察官を名乗る詐欺が急増しているというニュースを取り上げ、実際に電話がかかってきた被害者にもインタビューし、どんな電話が掛かってきたのかなども紹介した。武田アナは「どうしてこんなのに騙されちゃうの？って思う方もいらっしゃるとおもうが、実は私