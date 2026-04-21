とちぎテレビ 日光市の瀬高（※高＝はしごだか）哲雄市長は２１日の定例会見で、市の観光スポット・日光市霧降高原キスゲ平園地の駐車場を、６月１日から有料化すると発表しました。設備の維持管理のほか、ポイ捨てされたゴミを処分する費用に対応するためだとしています。 日光市霧降高原キスゲ平園地は、毎年６月中旬から７月にかけてニッコウキスゲが黄色い花を咲かせる国内有数の群生地として知られています。また、