金子恭之国土交通相は22日の衆院国交委員会で、ペルシャ湾内に留め置かれている日本関係船舶から、日本人乗組員4人が下船したと明らかにした。健康状態に問題はないという。湾内の関係船舶に残る日本人は16人となった。