◇ナ・リーグカブス―フィリーズ（2026年4月21日シカゴ）カブスの今永昇太投手（32）が21日（日本時間22日）、本拠でのフィリーズ戦に登板。2安打無失点で先発投手としての責任投球回の5回を投げきった。味方は5回に先制し、勝利投手の権利を得た。危なげなく立ち上がった。初回、先頭のターナーを四球で出塁させたが、昨季ナ・リーグ本塁打王の2番・シュワバーを初球の92.8マイル（約149.3キロ）直球で捕邪飛。二盗を許