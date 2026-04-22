「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月21日の第1試合でBEAST Xの中田花奈（連盟）が、今やチームの柱としての風格すら漂わせる輝きを放ちながら登場した。【映像】自信の笑顔と美ボディ 中田花奈の入場シーンレギュラーシーズンでは個人8位、＋228.4ポイントという驚異的なスコアを叩き出し、周囲に「完全に覚醒した」と言わしめた中田。その勢いはセミファイナルの舞台でも衰えることを知らない。この日