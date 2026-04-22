揚げ物や焼き物をしたあと、トレーや庫内の汚れが気になって後片付けが面倒に感じることってありますよね。ダイソーでは、調理と後片付けの手間をまとめて減らせるキッチングッズが手に入ります。特にエアフライヤーを使っている方におすすめで、使い勝手が爆上がりします！相棒的存在のアイテムです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：オーブントレー（19cm×17cm）価格：￥220（税込）サイズ（約）：19cm×17cm販売