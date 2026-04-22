Fujii Kazeが、ワールドツアー『Prema World Tour』の追加開催地およびアジア3カ所の日程／会場を発表した。 （関連：藤井 風、『コーチェラ』で示したワールドワイドな“愛”の普遍性キャリアを網羅した解放的なステージ） 今回の発表で、本ツアーは2027年夏のヨーロッパ、北米まで続くことが明らかに。なお、香港公演は中止となった。 また、本ツアーおよび『Pre: P