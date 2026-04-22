ラップに包んだ冷凍ごはんは解凍すると水分でべちゃべちゃに…。かといって、よくある専用容器だと構造が複雑で洗いにくいのが気になるところ。そんな悩みを解消してくれる保存容器をダイソーで発見しました。洗いやすいシンプルな構造と、そのまま食卓に出せる深型で家事が楽に！ごはんも美味しく解凍できますよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：すのこ付きごはん容器価格：￥110（税込）サイズ（約）：11×11.6×高さ6