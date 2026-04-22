「なぜ」なき議論 「北海道はなぜ必要か？」JR北海道が単独では維持困難とする「黄8線区」について、線路施設などを自治体が保有する上下分離方式の導入に向けて協議を進める方針を示しています。2026年3月末の留萌本線をもって、より経営の厳しい「赤色」「茶色」5線区が全て廃止となり、次のステップへ議論を進める構えです。【え、これだけ!?】議題のローカル線が「すべて廃止」された場合の路線網（地図／画像）沿線自治体