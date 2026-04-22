元KSB瀬戸内海放送アナウンサーで、現在フリーの白戸ゆめの（30）が21日までにインスタグラムを更新。ランジェリー姿をアップした。白戸アナは「いよいよ明日発売!#白戸ゆめの1st写真集Lily」と写真集を告知し、ランジェリー姿を投稿した。淡い桜色のランジェリーを着用し、透明感あふれる白い美谷間を強調させている。この投稿にフォロワーからは「ボリューミー」「めちゃめちゃ可愛い」「形がすごく良い」「すげぇ」とコメント