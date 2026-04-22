お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人(34)が21日までにインスタグラムを更新。筋トレを始める前と、現在の比較写真をアップした。西野は「#筋トレ#ダイエット#減量#ボディメイク#トレーニング」とコメント。筋肉の隆起がほとんどない筋トレ前の上半身裸をショットと、現在のムキムキ姿をアップした。この投稿にフォロワーからは「まじリスペクト」「かっこよすぎる、筋肉だけでなく、行動できるということが」「