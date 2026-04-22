レースクイーン（レースアンバサダー）の有栖未桜（32）が21日、インスタグラムを更新。バニーガール姿を披露した。有栖は「4／29 Pharfaite Showcaseで出す写真集。2作目はみんな大好きバニーだよっ」とつづり、紫のバニーガール衣装で美ヒップ際立つ振り向きショットを公開した。この投稿に「かわい子ちゃん」「バニーちゃん可愛くてカッコいい」「か、可愛すぎる」「いつも最高に、めっちゃくちゃ可愛いです！！」などのコメン