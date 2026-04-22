タレント鈴木奈々（37）が21日、インスタグラムを更新。身長と体重を公表し、ビフォーアフター写真をアップした。鈴木は「左の私が50キロ、右の私が46キロです!比べてみたら体型変わったよね」とコメント。グレーのランジェリーを着用した46キロの頃の写真と、ピンク色のランジェリーを着用した50キロの頃の写真を並べてアップした。鈴木は「どっちの自分も好き154センチ今は52キロ」と明かした。この投稿にフォロワーからは「今