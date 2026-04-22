グラビアアイドルの新田妃奈（26）が21日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的ランジェリーショットを投稿した。4月29日に3rdDVD「甘美な誘惑」が発売予定。「ついにあと約1週間で、3rd DVD『甘美な誘惑』発売今まででいちばんえ○○な作品です」と報告した。DVDで着用したとみられる布面積が極めて少なく、バストが一部しか隠れていない限界ギリギリな青いランジェリーショットを公開。「配信でも観れるのでチェックしてねス