添乗員との“二刀流”グラビアアイドル小山玲奈（31）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。水着ショットを投稿した。「この銀色の水着、ミラーボールみたいでがかっこいい」とつづり、キラキラと輝く銀色ひもビキニ水着姿を披露。布面積が小さく、バストが下からあふれ出そうな正面ショットや、ヒップラインなどの曲線美が際立つバックショットも公開した。ファンやフォロワーからも「とってもお似合い」「美しすぎる」「光