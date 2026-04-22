イスラエル兵がイスラエル・レバノン国境沿いをパトロールする様子＝4月10日/Jalaa Marey/AFP/Getty Images（CNN）イスラエル軍は、レバノン南部でイエス・キリスト像を破壊して写真を撮影した兵士2人が戦闘任務から外され、30日の軍事拘留を言い渡されると発表した。この現場を目撃しながら止めようとせず、報告もしなかった兵士6人からは後日、事情を聴く予定。指揮官レベルの措置も講じられる可能性がある。問題の写真は19日、S