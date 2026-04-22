◇インターリーグホワイトソックス−ダイヤモンドバックス（2026年4月21日フェニックス）ホワイトソックスのウィル・ベナブル監督（43）が21日（日本時間22日）、ダイヤモンドバックス戦前に取材対応。「2番・一塁」で先発出場予定で3戦連発中の村上宗隆内野手（26）について、「1番大きいのは、リーグに慣れてきていること。パワーも抜群、日々着実に快適さを増している」と高評価した。そして「クラブハウスでも良い存