城内経済財政政策担当大臣は22日、東京・九段北の靖国神社を参拝しました。春の例大祭がおこなわれている期間中に高市内閣の閣僚が参拝するのは初めてです。城内実 経済財政政策担当大臣「尊い命を捧げられました英霊の御霊に対しまして、尊崇の念を持って、感謝の誠をささげてまいりました。二度とですね、戦争の惨禍を繰り返してはならないと、そういう誓いというか決意を新たにいたしました」城内大臣は22日午前、東京・九