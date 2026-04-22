RIZINガールの花乃衣美優（26）が21日までに、自身のXを更新。ディズニーリゾートでの様子を報告した。「プリプリな格好で行ったらマリーちゃんコーデにぴったりだった」と記し、胸元をチラリとのぞかせたデザインの白いミニワンピースにニーハイソックスを履いた“絶対領域”ショットを公開した。ディズニーキャラクター「マリー」のカチューシャをつけ、ぬいぐるみのひもを斜めがけ。チュロスも手にしたショットなどを公開した。