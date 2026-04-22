北朝鮮・黄海北道の沙里院市で最近、通行人を狙った強盗の末に殺人まで犯した20代の若者2人に対する公開裁判が行われたことが分かった。同道の消息筋は22日、デイリーNKに対し、「沙里院市に住む20代の青年2人が通行中の住民を狙った二人組の強盗を繰り返し、殺人まで犯して逮捕された。今月8日、数百人の住民が見守る中で、彼らに対する群衆裁判（公開裁判）が実施された」と伝えた。公開裁判で明らかにされた内容によると、2人は