ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」が21日に開幕。きょう22日の2日目からは本紙の名物コーナー「超イイ値」が始まる。担当の石丸秀典記者は白星スタートの今垣光太郎（56＝福井）で"故郷に錦"を狙う。今節初の逃げを決めた今垣に余裕は感じられなかった。「4番とは足の差を感じました」とゴール前で福島勇樹に詰め寄られたこともあって、勝った心地がしなかったのも当然か。迫られた相手の舟足