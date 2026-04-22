モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（32）が22日までに自身のインスタグラムを更新。ウィリー・チャバリアとアディダスの特別コラボのトラックジャケット＆パンツ姿を披露した。「ずっと狙ってたWillyChavarria×adidas可愛すぎて滅トラックジャケットもう暑いけどどうしても着たくておでかけしてきた」と、ウィリー・チャバリアとアディダスの特別コラボの白のトラックジャケット＆パンツ姿の写真をア