交際中の元AKB48でモデル・俳優の永尾まりや（32）、格闘家の白鳥大珠（30）が20日、自身のインスタグラムをそれぞれ更新。沖縄旅行での“ラブラブ”2ショットを公開した。【写真】「お似合いすぎます」永尾まりや＆イケメン格闘家・彼氏のキス寸前“近距離ショット”※7枚目永尾は「沖縄続編…」とつづり、カフェでくつろぐ2ショットや隣同士に座りそろってサングラスをかけたクールな2ショットなどをアップ。白鳥も「7年ぶ