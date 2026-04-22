アメリカのヘグセス国防長官は、アメリカ軍兵士に対するインフルエンザワクチンの接種義務を撤廃すると発表しました。ヘグセス国防長官「われわれの戦闘能力を弱体化させる⁠だけの、不条理で行き過ぎた接種義務を撤廃する時だ」ヘグセス国防長官は21日、「医療の自主性」と「信教の自由」を理由に、アメリカ軍の兵士に対するインフルエンザワクチンの接種義務を廃止すると発表しました。ヘグセス長官は、インフルエンザワク