財務省が２２日発表した２０２５年度の貿易統計（速報）によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は１兆７１４５億円の赤字だった。貿易赤字は５年連続。同日発表した２６年３月単体の貿易収支は６６７０億円で、２か月連続の黒字となった。